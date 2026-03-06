Qué es maltrato vicario: la figura que investigan en caso de niña lanzada contra basura

El caso de una niña de 7 años lanzada contra unas bolsas de basura, en Pérez Zeledón, es investigado bajo la figura de maltrato vicario, un tipo de violencia contemplado en la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres.

Pero, ¿qué es el maltrato vicario?

Para la abogada penalista Alejandra Araya, "la violencia o maltrato vicario, en violencia de género, hay que entenderla como todo maltrato que perjudique a la madre, en la que el agresor daña a los hijos e hijas para hacer sufrir a la madre".



Por este caso, un hombre de apellidos Rivera Solano, de 25 años, padrastro de la menor, deberá cumplir una serie de medidas cautelares mientras continúa el proceso.



De acuerdo con Araya, la normativa “protege a la mujer por su condición de mujer, es una ley pequeña y estricta, y tiene una perspectiva de género”. En ese contexto, indicó que la violencia vicaria se entiende socialmente como una forma de violencia de género en la que los hijos de mujeres que son víctimas de violencia doméstica son utilizados como medio para causar daño.

“La violencia vicaria se entiende como una forma de violencia de género, en la cual hijos o hijas de mujeres que están siendo víctimas de violencia doméstica se instrumentalizan para ser víctimas de violencia, pero debe de haber violencia contra una mujer por su condición de mujer”, detalló Araya.

La especialista añadió que este tipo de violencia también puede manifestarse de otras maneras dentro de las relaciones de pareja.

“Yo identifico la violencia vicaria también cuando los hombres reducen, minimizan y esconden toda ayuda económica que deben dar; dejan a la mujer sin fuentes de ingreso y ellas no tienen de dónde agarrar dinero”, señaló Araya.

Asimismo, indicó que el maltrato hacia los hijos puede utilizarse como una forma de ejercer control sobre la mujer. “Otro tipo de violencia vicaria es el maltrato a sus hijos o hijas porque sé que te hago sufrir y mientras ejerzo eso tengo control sobre ella”, afirmó.



Respecto al caso ocurrido en Pérez Zeledón, Araya indicó que, con la información disponible, lo que se podría identificar inicialmente es un presunto delito de maltrato contra la menor.

“En perjuicio de la menor de este caso, lo que hay es un delito de maltrato. Desconozco si la madre de esta menor ha puesto denuncia como víctima, porque hay que investigar si ella es víctima o, por defecto, es una persona que está permitiendo esto por otras razones y no por ser objeto de violencia”, indicó Araya.

La abogada también señaló que, a partir de las imágenes divulgadas, no es posible determinar la situación de la madre. “De la actitud que se observa en el video, no se ve un acto de rechazo o miedo por parte de la madre de la menor, pero no sabemos realmente qué es lo que está pasando”, agregó.



El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y, según la información divulgada, habría ocurrido el pasado martes alrededor de las 6:30 p. m. en el sector de Hospital Viejo, en Pérez Zeledón.



En las imágenes se observa a un hombre caminando por media calle mientras carga a un bebé. Segundos después, toma del brazo a la menor, cruza la vía y la arroja contra unas bolsas de basura ubicadas junto a una acera. Posteriormente, el sujeto retoma al bebé y continúa su camino, mientras la niña queda entre las bolsas.



La menor, de 7 años, así como su hermano de un año, fueron reubicados temporalmente con sus abuelos maternos, según confirmó el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

