¿Qué es la cocaína líquida? La modalidad que utiliza el narco para evitar decomisos

Las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas recurren a la cocaína líquida como una estrategia para dificultar su detección durante el transporte y reducir el riesgo de decomisos. Además, esta modalidad les permite obtener mayores ganancias ilícitas, ya que el producto alcanza un valor superior en el mercado (ver video adjunto).

Un caso reciente fue detectado por la Policía de Control de Drogas (PCD) en las cercanías de Golfito, Puntarenas.

Aunque este método no es nuevo, las autoridades indicaron que es la primera vez que identifican el uso de pichingas con más de 50 litros de cocaína líquida.

Pero, ¿qué es la cocaína líquida? De acuerdo con la PCD, se trata de cocaína en polvo o en pasta que es disuelta en diferentes productos, como shampoo, alcohol, bebidas u otros líquidos con olores fuertes, con el fin de dificultar la detección de la droga.

Posteriormente, el cargamento es transportado en contenedores o lanchas hacia su destino.

Una vez que llega al receptor, el líquido debe someterse a un proceso de decantación, filtrado y prensado para convertir nuevamente la sustancia en pasta o polvo.

Según las autoridades, esta modalidad comenzó a detectarse en Costa Rica en 2004.

A nivel internacional, el Cartel del Golfo figura entre las primeras organizaciones criminales en implementar este método para el tráfico de drogas.







