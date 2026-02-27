Purral de Goicoechea registra segundo homicidio en menos de 24 horas

Purral de Goicoechea, en San José, registró un segundo homicidio en menos de 24 horas.

Este viernes, pasado el mediodía, las autoridades hallaron el cuerpo de hombre adulto dentro de una casa. Según el reporte preliminar, tenía múltiples heridas de arma blanca.

El hecho se registró, específicamente, 200 metros al sur del Super Purral.

Inmediatamente ingresó la alerta, la Fuerza Pública acudió a la escena para custodiar la vivienda y esperar a los agentes del Organismo de Investigación Judicial, quienes ahora se encargan de las pesquisas correspondientes.

Menos de un día antes, a eso de las 8 p. m. del jueves, en la primera alameda de Purral ocurrió otro hecho de sangre: un sujeto de 40 años, identificado como Michael Alexander Jiménez Mora, perdió la vida en un ataque a balazos.

"Al parecer, se encontraba en su vivienda cuando llegan dos sujetos, a bordo de una motocicleta, lo llaman y este sale. Se da una discusión, uno de ellos saca un arma de fuego y le dispara en la cabeza", detalló la Policía Judicial.

El móvil de ambos hechos se desconoce; pero ahora se investiga si tienen o no relación entre sí.



