Purral de Goicoechea realiza vigilia para que aparezca el pequeño Leandro

Esta noche, vecinos y familiares del pequeño Leandro se reunieron en Purral de Goicoechea para realizar una vigilia de oración, con la esperanza de que el niño sea encontrado con vida. Leandro desapareció el pasado viernes 26 de septiembre, luego de caer a una alcantarilla tras resbalarse en medio de una fuerte corriente de agua provocada por las lluvias.

La comunidad se unió en un acto de fe y solidaridad, clamando para que la búsqueda no se detenga. “Pedimos a Dios que nos devuelva a Leandro”, expresó una vecina durante la actividad, que se desarrolló en un ambiente de profunda emoción.

Desde el día del incidente, al menos 160 cruzrojistas y decenas de voluntarios han participado en una intensa operación de búsqueda que se ha extendido por varios ríos de la zona. Se han utilizado drones, equipos especializados y personal capacitado, pero hasta el momento, lo único que se ha encontrado es la capa que el menor portaba el día de su desaparición.

Las labores continúan sin descanso, mientras la familia y la comunidad mantienen viva la esperanza de encontrar al niño. Las autoridades han reiterado su compromiso de seguir con los esfuerzos hasta esclarecer el paradero de Leandro.