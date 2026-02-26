Puriscal pide ayuda para encontrar a “Majoncha”, desaparecido desde hace 27 días

El cantón de Puriscal solicita colaboración para localizar a Carlos Delgado Durán, de 50 años, conocido como “Majoncha”, quien fue reportado como desaparecido el 11 de febrero de 2026.



De acuerdo con la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Delgado fue visto por última vez el 31 de enero de 2026 en San José de Puriscal.



Un amigo del desaparecido manifestó a Teletica.com que la comunidad se mantiene preocupada por su paradero.

“El muchacho, a quien lo conocemos en la comunidad como ‘Majoncha’, cayó en una depresión hace algunos años; es una persona que tiene a su papá, su mamá y hermanas muy preocupadas.

"El pueblo de acá en Puriscal lo aprecia mucho, él no le hace daño a nadie, ya se puso la denuncia en el OIJ, se repartieron volantes, pero no hemos dado con él. Ayer en un grupo dijeron que lo habían visto en el sector de Mastatal de Puriscal y necesitamos la ayuda de la ciudadanía para dar con él”, expresó.

La Policía Judicial informó que cualquier dato que contribuya a su ubicación puede ser comunicado de manera confidencial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.

