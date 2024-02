Proyectos contra inseguridad y crimen organizado avanzan a paso lento

“No hay todavía la suficiente conciencia que de que estamos viviendo un tiempo extraordinario de gravedad con el narcotráfico en Costa Rica, o sea, ya nos han manifestado las personas y las autoridades que conocen del tema, si no actuamos rápido podemos llegar a seguir una ruta como la de Ecuador, esa gravedad no la tenemos clara todos, no hemos podido absorber que estamos en un momento de emergencia, que se quiere legislación de emergencia”, agregó Arias.