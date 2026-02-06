Promesas de camisetas y puestos: entrenador de fútbol seguirá en prisión por seducir a niños

El entrenador de una escuela de fútbol, de apellido Villafuerte, permanecerá seis meses más en prisión preventiva luego de que el Juzgado Penal de Quepos ordenara la ampliación de esta medida cautelar mientras continúan las investigaciones en su contra.



Al sospechoso se le atribuyen los presuntos delitos de seducción de personas menores de edad por medios electrónicos y actos remunerados con personas menores de edad.

"Según la investigación preliminar, el imputado habría captado a víctimas con edades comprendidas entre los 9 y 13 años, aprovechándose de su posición como entrenador deportivo.

"Villafuerte supuestamente ofrecía beneficios dentro del equipo, como puestos en la alineación y la asignación de números de camiseta, a cambio de que las personas menores de edad le enviaran fotografías por medios electrónicos", señaló el Poder Judicial.

La detención de Villafuerte se efectuó en junio de 2025, tras una serie de diligencias realizadas por las autoridades.

El caso continúa en etapa de investigación bajo la causa número 25-000623-0072-PE.

