Privado de libertad se fugó de cárcel de menores y se fue a esconder a su propia casa

Un privado de libertad que se fugó de la cárcel de menores, el domingo, se fue a esconder a su propia casa, en Pavas, San José, por lo que fue capturado la mañana de este lunes.



Así lo confirmó el Ministerio de Justicia y Paz ante una consulta de Teletica.com.

“La Policía Penitenciaria confirma la captura del segundo sujeto evadido el día de ayer (domingo) del Centro de Formación Zurquí, de apellidos Salas Aguilar. El operativo fue un trabajo conjunto de Policía Penitenciaria y Fuerza Pública”, señaló Justicia.

Los dos privados de libertad saltaron la malla de la cárcel de menores en San Isidro de Heredia y huyeron. Sin embargo, el primer sujeto, de apellidos Sáenz Ramírez, fue aprehendido por oficiales de la Fuerza Pública de Pavas y, minutos después, se logró la captura del segundo tras rodear la vivienda donde se encontraba escondido.



Tanto Salas Aguilar como Sáenz Ramírez están a la orden de las autoridades.



Justicia y Paz indicó que ordenó una investigación interna para determinar eventuales irregularidades y responsables.

