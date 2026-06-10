Privado de libertad salta muro y se fuga de cárcel de San Sebastián

Un privado de libertad logró escapar este miércoles de la cárcel de San Sebastián, en San José, en un hecho que involucró a dos reclusos, confirmó el Ministerio de Justicia y Paz.



La fuga ocurrió durante la tarde, mientras los internos participaban en actividades deportivas dentro del centro penitenciario.



Según la información oficial, ambos sujetos aprovecharon ese momento para intentar salir del recinto. Uno de ellos consiguió escalar el muro perimetral y cayó al río ubicado cerca de la prisión.



La rápida actuación de la Policía Penitenciaria permitió la captura de uno de los involucrados dentro de las instalaciones. Sin embargo, el otro privado de libertad logró evadir a las autoridades.

Privado de libertad que se fugó de la cárcel.





El fugitivo fue identificado como

Luis Alejandro Alcázar Chinchilla.

Tras la fuga, las autoridades activaron los protocolos de seguridad y búsqueda. El operativo cuenta con apoyo del Ministerio de Seguridad Pública.

Las labores para ubicar al sujeto continúan y el caso permanece en desarrollo.