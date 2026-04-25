Privado de libertad muere tras riña en cárcel de Puntarenas

Un privado de libertad de apellido Pérez Sandoval, de 30 años, murió la mañana de este sábado tras verse involucrado en una riña dentro del Centro de Atención Institucional de Puntarenas, según confirmó el Ministerio de Justicia y Paz.



De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron alrededor de las 9:14 a.m., cuando se presentó un problema de convivencia entre varios reclusos que derivó en agresiones físicas entre ellos.

La situación fue alertada por otros privados de libertad a oficiales de la Policía Penitenciaria, quienes intervinieron de inmediato y lograron controlar el incidente.



Tras lo ocurrido, Pérez Sandoval fue trasladado de urgencia al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, donde posteriormente fue declarado fallecido por personal médico.



El caso fue remitido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.



El Ministerio de Justicia y Paz lamentó lo sucedido y expresó sus condolencias a los familiares del fallecido.





