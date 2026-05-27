Privado de libertad muere tras brutal riña dentro de cárcel La Reforma

La Policía Penitenciaria confirmó la muerte de un privado de libertad este miércoles en el Hospital México, luego de resultar gravemente herido tras una agresión dentro del centro penitenciario Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma.



Según el informe oficial, los hechos ocurrieron el martes cuando se presentó un altercado entre personas dentro del recinto carcelario.

"Durante el incidente, el recluso de apellidos García López, de 39 años, sufrió una lesión de gravedad tras recibir un fuerte golpe.



"Tras la emergencia, oficiales penitenciarios activaron los protocolos de atención y seguridad establecidos, coordinando la asistencia médica inmediata y el traslado del herido al centro hospitalario debido a la condición crítica en la que se encontraba", señaló el Ministerio de Justicia.

Las autoridades indicaron que, luego de las primeras diligencias, se identificó como presunto responsable a un privado de libertad de apellidos Rico Gómez, quien fue separado preventivamente de la población penal mientras avanzan las investigaciones internas.



De acuerdo con la información suministrada por la Policía Penitenciaria, el fallecimiento fue confirmado a las 6:25 de la mañana de este miércoles por personal médico del Hospital México, donde el hombre permanecía internado bajo custodia policial.



El caso continúa bajo investigación en coordinación con las autoridades competentes, con el objetivo de determinar las circunstancias en que ocurrió la agresión dentro del centro penal.

