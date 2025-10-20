Privado de libertad muere durante traslado a hospital en Pococí

Este domingo 19 de octubre de 2025, a las 3:36 p. m., se reportó una emergencia médica en el centro penitenciario de Pococí.



Según informó el Ministerio de Justicia y Paz, una persona privada de libertad, identificada como Segura Chavarría, de 49 años, manifestó sentirse mal, por lo que fue atendida por el personal penitenciario.

"De inmediato, el interno fue trasladado al Hospital de Guápiles bajo custodia policial; sin embargo, al llegar al centro médico, el personal de salud lo declaró fallecido dentro de la unidad móvil, alrededor de las 4:05 p. m", indicó Justicia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentó en el sitio para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas del deceso.



El caso se mantiene en investigación.