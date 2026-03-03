Privado de libertad aparece muerto en baño de cárcel de Liberia

Un privado de libertad apareció muerto en el baño de la cárcel de Liberia, Guanacaste, la madrugada de este martes.



Según confirmó el Ministerio de Justicia y Paz, el hallazgo se dio a la 1:55 a. m. por parte de otros privados de libertad que estaban dentro del recinto.

“En el Centro de Atención Institucional Liberia, un privado de libertad de apellido Chávez, de 62 años de edad, fue ubicado aparentemente sin vida en los servicios sanitarios de la celda.

“Tras la alerta, se activaron de inmediato los protocolos establecidos ante un aparente caso de autoeliminación y se coordinó la atención con la Cruz Roja”, señaló Justicia.

Minutos después, paramédicos que atendieron el caso lo declararon fallecido en el lugar.



El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que determinará con exactitud las causas de muerte.

