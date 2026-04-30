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Prisión preventiva para sospechoso de violar y asesinar a cuatro mujeres en Limón

De acuerdo con la investigación, al parecer, el zapatero abordaba a sus víctimas en la vía pública antes de agredirlas.

Por Eric Corrales Por Mónica Matarrita 29 de abril de 2026, 19:37 PM

La Fiscalía de Limón confirmó que un juez de turno dictó seis meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido Salazar, detenido este miércoles como sospechoso de violar y asesinar a cuatro mujeres entre 2011 y 2019.

De acuerdo con las autoridades judiciales, el imputado es un zapatero reconocido en la zona, quien presuntamente abordaba a sus víctimas en la vía pública antes de agredirlas.

Los crímenes se registraron en distintos puntos de la provincia limonense:

  • El 25 de enero de 2011, Madrigal, de 45 años, fue hallada en una casa abandonada en Barrio San Juan.

  • El 2 de febrero de 2011, Waggon, de 35 años, apareció sin vida en la playa de Cieneguita.

  • El 10 de junio de 2011, Morales, de 30 años, fue encontrada en el cementerio de Limón centro.

  • El 28 de diciembre de 2019, Martínez, de 50 años, fue localizada también en la playa de Cieneguita.

En todos los casos, las autopsias confirmaron que las víctimas fueron violadas y posteriormente estranguladas.



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