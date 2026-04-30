Prisión preventiva para sospechoso de violar y asesinar a cuatro mujeres en Limón

La Fiscalía de Limón confirmó que un juez de turno dictó seis meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido Salazar, detenido este miércoles como sospechoso de violar y asesinar a cuatro mujeres entre 2011 y 2019.

De acuerdo con las autoridades judiciales, el imputado es un zapatero reconocido en la zona, quien presuntamente abordaba a sus víctimas en la vía pública antes de agredirlas.

Los crímenes se registraron en distintos puntos de la provincia limonense:

El 25 de enero de 2011, Madrigal, de 45 años, fue hallada en una casa abandonada en Barrio San Juan.

El 2 de febrero de 2011, Waggon, de 35 años, apareció sin vida en la playa de Cieneguita.

El 10 de junio de 2011, Morales, de 30 años, fue encontrada en el cementerio de Limón centro.

El 28 de diciembre de 2019, Martínez, de 50 años, fue localizada también en la playa de Cieneguita.

En todos los casos, las autopsias confirmaron que las víctimas fueron violadas y posteriormente estranguladas.







