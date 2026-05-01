Prisión preventiva para sospechoso de matar a su propio primo en Puntarenas

Un hombre de 40 años, identificado con el apellido Martínez, deberá cumplir 15 días de prisión preventiva tras ser detenido como sospechoso de asesinar a su propio primo en Chomes de Puntarenas.

Según información de Telenoticias, el caso será tramitado bajo la vía de flagrancia.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, cuando Martínez habría atacado a un joven de 18 años, de apellido Zúñiga, quien era su familiar. El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad.

De acuerdo con los datos preliminares, ambos habrían sostenido una riña, momento en el que el sospechoso sacó un picahielo y agredió a la víctima en múltiples ocasiones. Debido a la gravedad de las heridas, el joven falleció pocos segundos después en el lugar.