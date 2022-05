Primo de desaparecido: “Nos hemos metido en montaña, guindos y ríos, pero nada que aparece”

Rudi Centeno tiene más de un mes de no saber dónde está su primo: el pasado 3 de mayo, varios amigos lo dejaron en las afueras de su casa en Atenas, Alajuela, y desapareció.



Según una testigo, Luis Juan Arias, de 28 años, estaba en la parada de buses cerca de su apartamento cuando varios sujetos llegaron, a bordo de dos carros, se bajaron y se lo llevaron a la fuerza.

Asegura que la lucha es incansable con tal de averiguar sobre el paradero de “Chelín”, como lo conocen amigos y familiares.

“Aun cuando no recibimos el apoyo deseado por las autoridades, el pueblo ha demostrado lo noble de su corazón. Decenas de personas no han dudado en aportar su granito de arena y esta colaboración ha servido para gastos operativos, combustible, alimentos, equipo, etc. y por ello les decimos gracias”, comentó Centeno.