“Prima, me pegaron”, dijo joven que murió tras ser atacado a balazos por error

Una familiar del joven que murió tras ser atacado a balazos por error, en Desamparados de Alajuela, relató cómo fueron los minutos previos al mortal tiroteo.

El hecho ocurrió este martes, a eso de las 9:30 p. m., cuando la víctima iba llegando a la casa de su prima.

“Él solo venía a dejarle un casco a mi hijo, venían los dos llegando y, en lo que él llegó aquí, salieron muchos disparos del cafetal y le pegó uno a él, en el pecho, no sé si llevaba otros más. Inmediatamente, llegó la Policía, empezaron a llamar ambulancias, pero no venían, entonces mi hijo se lo llevó para el hospital. Allá llegó, pero no pudimos hacer nada por él.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el joven, de 18 años e identificado con el apellido Parra, no era el blanco del ataque: su muerte se considera un caso de víctima colateral.​

“No entiendo cómo, él cayó ahí con la moto, y se metió en carreras como para tratar de agarrarnos a nosotros, para meternos, porque estaba la novia de mi hijo, que tiene 15 años. Yo corrí para cerrar, por si venían detrás de ellos.

“Con una paciencia, me dijo: ‘Prima, me pegaron’. Le abrimos (la camisa) y vimos el hueco aquí en el pecho. Es algo muy duro, porque uno nunca espera eso, son chiquillos, yo no sé por qué le quieren hacer una maldad a unos chiquillos que no tienen ni cómo defenderse”, agregó la pariente del fallecido.