Prima de estudiante asesinado por compañero: “Viajaban juntos para ir al colegio”

Las autoridades judiciales investigan si una deuda habría sido el móvil de la discusión que terminó con la vida de un estudiante de 18 años en Liberia.

Vecinos de la comunidad aseguraron que los dos jóvenes siempre caminaban juntos hacia el colegio, lo que ha generado consternación entre quienes los conocían. Una prima del fallecido relató a Telenoticias que ambos compartían la rutina diaria de asistir a clases:

“Él es vecino del barrio, viajaban juntos. Mi primo dejaba la bicicleta en la casa del muchacho, caminaban 100 metros y esperaban la buseta en la parada. Nunca nos enteramos de que tuvieran problemas. Estamos desorientados, que se haga justicia. Era muy carismático, quería ser ingeniero en Sistemas”, expresó Gaudy White, prima del joven asesinado.

El hecho quedó registrado en video, donde se observa al agresor, de apellido Rodríguez y de 19 años, apuñalando a su compañero de apellido Rivas, de 18 años, en una parada de autobuses a dos kilómetros del IPEC de Liberia, donde ambos estudiaban noveno año.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada al centro médico local, pero falleció minutos después. Posteriormente, la madre del agresor lo entregó a la Policía.

Las grabaciones también muestran que el sospechoso guardó el cuchillo entre su cuerpo y el pantalón tras cometer la agresión.

Especialistas en orientación señalan que la violencia juvenil no es un hecho aislado y responde a diversos factores:

Reacciones emocionales: falta de capacidad para resolver conflictos sin recurrir a la violencia.

Cultura normalizada: aceptación de hechos violentos en la sociedad y en el ámbito familiar.

Criminalidad organizada: influencia de patrones violentos en jóvenes reclutados.

Convivencia social: prácticas violentas que se han normalizado a nivel país.

El Ministerio de Educación Pública indicó que no dará declaraciones por tratarse de un caso bajo investigación. El detenido fue remitido a la Fiscalía para la solicitud de medidas cautelares, mientras el OIJ continúa con las diligencias.