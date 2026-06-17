Presunto líder narco panameño usaba dos identidades para evadir captura

Un hombre identificado como Elizandro Martínez González, de 47 años, es uno de los nuevos extraditables; en su caso, requerido por las autoridades en Panamá por el presunto delito de tráfico de drogas.

Según las autoridades judiciales, el sospechoso se valía de dos nacionalidades: costarricense y panameña, cada una con un nombre distinto; de esta manera intentaba evadir su captura.

Sin embargo, tras una investigación, agentes de la Interpol lo detuvieron en Corredores, Puntarenas.

Según el Ministerio Público de Panamá, a Martínez lo vinculan con una banda que, al parecer, movía toneladas de droga desde Colombia, las cuales trasladaba vía terrestre o marítima con destino a Costa Rica y otros países.

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