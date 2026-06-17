Presunto líder narco panameño usaba dos identidades para evadir captura
Agentes de la Interpol lo detuvieron en Corredores, Puntarenas.
Un hombre identificado como Elizandro Martínez González, de 47 años, es uno de los nuevos extraditables; en su caso, requerido por las autoridades en Panamá por el presunto delito de tráfico de drogas.
Según las autoridades judiciales, el sospechoso se valía de dos nacionalidades: costarricense y panameña, cada una con un nombre distinto; de esta manera intentaba evadir su captura.
Sin embargo, tras una investigación, agentes de la Interpol lo detuvieron en Corredores, Puntarenas.
Según el Ministerio Público de Panamá, a Martínez lo vinculan con una banda que, al parecer, movía toneladas de droga desde Colombia, las cuales trasladaba vía terrestre o marítima con destino a Costa Rica y otros países.
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