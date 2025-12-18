Por un envase plástico: hombres agreden a trabajador en Heredia

Por un envase plástico, un grupo de hombres agredió al dependiente de una licorera en Santa Bárbara de Heredia.

Vecinos del cantón denuncian que no es la primera vez que ocurren hechos violentos en el mismo lugar.

El incidente se registró el lunes en horas de la noche, cuando varios sujetos atacaron a un colaborador del establecimiento.

Según publicó la empresa en sus redes sociales, a uno de los hombres se le cayó un envase tipo “yarda”, por lo que solicitó uno nuevo. Ante la negativa de entregarlo de manera gratuita, comenzaron los insultos.

El video difundido muestra que el colaborador se mantuvo tranquilo en todo momento.

No es la primera vez que un hecho violento ocurre en esta licorera. En julio del año anterior, en el mismo establecimiento, un sujeto que aparentemente intentó robar el local fue vapuleado.

Este tipo de escenarios preocupa a los vecinos de Santa Bárbara, y la municipalidad también manifestó su inquietud.

En apariencia, los sospechosos son vecinos de Heredia y se exponen al pago de multas e indemnizaciones.

Sin embargo, la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que no han recibido una denuncia formal por este acontecimiento.