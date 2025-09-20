¿Por qué tres hidrantes no fueron suficientes para controlar incendio en Cartago?

Pese a que en las cercanías del minisúper consumido por las llamas este viernes en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, había tres hidrantes, el cuerpo de bomberos necesitó el apoyo de tres camiones cisterna con 8 mil litros de agua.

Según el jefe de batallón de Bomberos, Luis Chaves, tras realizar los cálculos de cuanta agua era necesaria para atender la emergencia, determinaron que era necesario disponer de 5 mil galones por minuto.

Tras abrir los hidrantes, resultó que la cantidad de agua que salía de los mismos no superaba los 40 galones por minuto.

Es decir, la cantidad de agua disponible no superaba el 0.08% del total necesario para dar suficiente abasto a la emergencia.

Chaves estimó que la situación no es nueva en la zona, la institución ya tenía mapeado este lugar como una zona con bajo caudal.

"Al momento del incendio, a las 9:06 a. m., el agua que había en los hidrantes no era la suficiente para lo requerido por el cuerpo de bomberos. Bomberos trabaja de manera preventiva todo el año revisando la red de hidrantes en los diferentes sectores en los que atendemos emergencias. Llanos de Santa Lucía no está fuera de ese plan, eso hizo que desde un inicio desplazáramos a la escena más unidades de las requeridas habitualmente", explicó Chaves.

La red de hidrantes en nuestro país es abastecido por el mismo sistema de agua que alimenta las casas y edificios en los barrios, por lo que, si en la zona en determinado momento hay un elevado consumo de agua, la cantidad que llega al hidrante puede disminuir considerablemente.

Tras el incidente, la Municipalidad de Paraíso envió una cuadrilla de la institución para verificar que abrieran los hidrantes y verificar que tuvieran agua, según consta en imágenes enviadas por el municipio a este medio.





"Nosotros enviamos a los compañeros de acueductos a la zona en el momento para determinar qué pasaba. [...] Sí, hay hidrantes en la zona, pero el caudal que generan los hidrantes no da la capacidad para atender el siniestro como tal", explicó el alcalde de Paraíso, Michael Álvarez, a Teletica.com

El traslado de las unidades no estuvo excenta de complejidad, porque uno de los vehículos cisternas que estaba en el proceso de acarreo fue colisionado por un vehículo tipo pickup en el centro de Cartago, lo que según el protocolo, imposibilita que siga participando de la emergencia hasta tanto no se resuelva el choque.

El recuento de Bomberos estima que unos 30 mil metros cuadrados se salvaron gracias a una estrategia defensiva ​de atención, la cual, consiste en contener las llamas en la estructura que ya está consumida y evitar que se propague a las aledañas.

Esto último fue un riesgo latente en Llanos de Santa Lucía, una zona con gran cantidad de viviendas.