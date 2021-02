¿Por qué Seguridad solicita ₡15.500 millones extra en presupuesto?

Este miércoles en una conferencia de prensa desde la Asamblea Legislativa, el ministro de Seguridad, Michael Soto, solicitó un presupuesto extraordinario de 15.500 millones de colones para fortalecer la seguridad del país.



¿Por qué pide esos recursos? Según el jerarca, de no aprobarse la solicitud, el Ministerio de Seguridad Pública podría verse obligado a cerrar varias delegaciones policiales por falta de servicios básicos, disminuir el patrullaje, dejar al policía sin el debido equipamiento y se podrían hasta disminuir puestos de trabajo.

“Tenemos una preocupación enorme porque los cuerpos de policía robustos son base de la democracia costarricense y un recorte del presupuesto que tuvimos el año pasado nos preocupa. Existe el riesgo de cerrar delegaciones, no tendríamos recursos para pagar agua, luz, entre otras cosas. Ahorita no tenemos tampoco viáticos para la Policía de Migración y también tenemos problemas para el pago de alquiler de algunas delegaciones”, dijo Soto.

El jerarca espera que los diputados aprueben este presupuesto extraordinario para no afectar sus labores.

Del total solicitado, 13.000 millones de colones son para los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad y 2.500 millones de colones para la Policía Profesional de Migración, del Ministerio de Gobernación y Policía.

“Si no se aprueba el presupuesto se vería afectado el combustible de todo el año, las pólizas de automóviles, aeronaves y embarcaciones están por vencer; el mantenimiento de patrullas y compras de repuestos no se podrían realizar. Además, tendríamos una desprotección del policía porque no hay recursos suficientes para comprar chalecos y cubrir los que están por vencer, no se comprarían armas, uniformes, botas y algo tan sensible como la alimentación”, comentó Randall Vega, viceministro de Seguridad.