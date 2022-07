¿Por qué liberaron a exjefe policial condenado por narcotráfico?

Por Susana Peña Nassar | 22 de julio de 2022, 14:49 PM

El Juzgado de Ejecución de Alajuela justificó la liberación de José Fabio Pizarro, exdirector de la Fuerza Pública, quien fue condenado a 10 años de cárcel por tráfico internacional de drogas.

Ese despacho confirmó que el exjefe policial tenía derecho a solicitar la libertad condicional desde el 7 de diciembre de 2021, algo a lo que se oponía el Instituto de Criminología en un criterio técnico aportado al juez.

"Los informes remitidos, que no son vinculantes para la autoridad jurisdiccional, sí describen el buen desarrollo de la persona privada de libertad, los recursos laboral y domiciliar son positivos; por lo tanto, el criterio técnico en los considerandos fue positivo, no así el acuerdo tomado (por el Instituto de Criminología), y no se justifica por qué motivos se apartan de los informes del centro penitenciario respectivo, lo que no tiene un sentido lógico la resolución que emiten", indicó el Juzgado por medio de la oficina de prensa del Poder Judicial.​

"Las resoluciones tienen datos sensibles, por ello no es posible ahondar en detalles", agregó.​

Pizarro salió de la cárcel este jueves, donde cumplió la mitad de la sentencia dictada en 2018. Con el descuento, esta estaría saldada el 21 de marzo de 2025, "por lo que todavía le resta descontar dos años y ocho meses, si continúa laborando", indicó el mismo despacho.

El ministro de Justicia, Gerald Campos, no ocultó su preocupación sobre este tema, ya que el juez de ejecución de la pena se apartó del criterio emitido.



"Somos respetuosos de la división de poderes: sabemos cuáles son las potestades que tiene un juez de la República en ese sentido, pero nos preocupa que si hay un criterio técnico, por lo menos que ese criterio técnico no sea tomado en cuenta, ni tan siquiera se indiquen las razones por las cuales se apartan de ese criterio", dijo el jerarca.

Aunque el Código Penal establece que es necesario tener un criterio favorable de Criminología para otorgar una libertad condicional, la Sala Constitucional señaló, desde 1991, que ese criterio no es vinculante para el juez que analiza la solicitud de excarcelación.

Reconocido exjefe policial

Pizarro, expolicía de larga trayectoria, fue nombrado director de la Fuerza Pública en 2007. 10 años después, fue detenido en una operación antidrogas brindando custodia a un cargamento de droga en la Ruta 27.

Mediante un proceso abreviado, mecanismo que permite reconocer responsabilidad y evitar un juicio oral y público, Pizarro fue condenado a prisión, aunque varias veces solicitó un beneficio para ser excarcelado.



Telenoticias informó que Pizarro deberá de cumplir una serie de medidas, entre ellas mantener domicilio fijo y tener una conducta intachable fuera de prisión.