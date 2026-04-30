¿Por qué hay agentes de la DEA dentro de la terminal de contenedores en Moín?

Autoridades nacionales e internacionales desarrollan este jueves un amplio operativo antidrogas en la terminal de contenedores de APM Terminals, en Moín, Limón, para fortalecer el combate contra el narcotráfico y el control de sustancias químicas.



En la intervención participan cuerpos policiales y entidades como la Policía de Control de Drogas (PCD), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Ministerio Público, así como la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), entre otros organismos de inteligencia y apoyo.



Según confirmó el Ministerio Público, el despliegue se enfoca principalmente en el análisis de información vinculada con la importación y exportación de sustancias químicas controladas, las cuales suelen ser utilizadas como precursores en la elaboración de drogas ilegales. "Este proceso permite detectar posibles irregularidades o desvíos dentro de las cadenas logísticas internacionales", indicaron.



El fiscal general, Carlo Díaz, quien también forma parte del operativo, señaló que el control de estos insumos representa un eje clave en la lucha contra el narcotráfico.

“Estamos reaccionando ante el tráfico de drogas y anticipándonos a su origen, porque atacar la cadena desde los insumos es una forma más efectiva de debilitar a las estructuras criminales”, comentó Díaz.

Fiscal Carlo Díaz con agentes de la DEA.

Además del monitoreo de precursores, las autoridades mantienen vigilancia sobre posibles movimientos de droga dentro de la terminal, considerada un punto estratégico para el comercio internacional, pero también vulnerable a actividades del crimen organizado.



El operativo cuenta con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, cuyos especialistas colaboran en la identificación de patrones de riesgo y en la toma de decisiones durante la intervención.

