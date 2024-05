¿Por qué abogado del sospechoso de asesinar a Nadia Peraza quiere enviarlo al psiquiátrico?

Francisco Herrera, abogado del sospechoso de matar a Nadia Peraza, considera que su defendido debe de ser enviado al psiquiátrico.



El litigante conversó con Teletica.com y aseguró que Buzano, de 25 años, tiene que ser analizado por Medicatura Forense para que le cambien la medida cautelar dictada por el Juzgado de Heredia: un año de prisión preventiva.

“Yo el sábado estuve hablando con él (sospechoso) y después de ver el estado en el que está, tiene que ser analizado por Medicatura Forense y un psiquiatra especializado. Hoy me voy a reunir con un psiquiatra para ver si los conceptos que yo tengo son válidos. He sacado mucha gente por ser inimputables y he demostrado por medio de Psiquiatría que lo son.