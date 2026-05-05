Por primera vez, un naturalizado costarricense será extraditado a Estados Unidos

Por primera vez desde la aprobación de la ley, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) solicitó para extradición a un naturalizado tico (ver video adjunto).



Se trata del colombiano Gabriel Lozano Bonilla, de 53 años, conocido con el alias de “Compadre”, quien obtuvo la nacionalidad costarricense.

El extranjero es oriundo de Buenaventura, Colombia, y, según las autoridades, llegó a Costa Rica con el objetivo de evitar un proceso de extradición.



No obstante, tras una reforma legal reciente, se convertirá en el primer extranjero naturalizado costarricense que enfrentará un proceso judicial en Estados Unidos por presunto tráfico internacional de drogas.



Actualmente, Lozano Bonilla permanece en prisión preventiva por el caso conocido como “Corona”, el cual está relacionado con el aparente tráfico internacional de cocaína líquida y legitimación de capitales. Además, es requerido por el Distrito Sur de Nueva York, donde se le investiga por asociación delictuosa para fabricar y distribuir cocaína.



De acuerdo con el expediente judicial, en abril de 2015 la DEA identificó una organización internacional dedicada al tráfico de estupefacientes, con operaciones en Colombia y Venezuela. La estructura utilizaba distintos medios de transporte, como botes, barcos de carga, aeronaves y jets, para movilizar droga hacia Estados Unidos, Canadá, México y Europa.



En el Ministerio Público confirmaron que se aplicarán los criterios de oportunidad necesarios para agilizar su proceso de extradición hacia el país norteamericano, donde deberá enfrentar cargos por narcotráfico.