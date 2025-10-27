“Por la basura”: Privado de libertad relata cómo se fugó de cárcel de menores

“Por la basura”: así fue como dos privados de libertad escaparon el domingo del Centro de Formación Zurquí, conocido como cárcel de menores.

Así lo confirmó uno de los involucrados a Telenoticias, luego de ser recapturado este lunes, menos de 24 horas después de la fuga (ver video adjunto).

“¿Cómo encontró el espacio para salir?”, le preguntó el periodista al detenido. “Diay, en la basura”, respondió este a través de la perrera.

“Es que hay un huequillo, entonces nos salimos por ahí”, agregó tras pedirle más detalles.

Las detenciones de Salas Aguilar y Sáenz Ramírez ocurrieron este lunes en Pavas, San José; específicamente en la urbanización La Libertad, entre las alamedas siete y nueve.

Ambos hombres, mayores de edad, ingresaron a La Reforma por incumplimiento en el pago de la pensión, pero gozaban de un régimen de confianza: podían salir de la cárcel para ir a trabajar al Centro de Formación Zurquí.

El Ministerio de Justicia y Paz indicó ordenó una investigación interna para determinar eventuales irregularidades y responsables en este caso.





