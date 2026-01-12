Por cacería, arrestan dentro de parque nacional a hombre vinculado con quema de La Casona

El pasado viernes 9 de enero, oficiales de la Brigada de Prevención, Protección y Control del Área de Conservación Guanacaste (ACG), en coordinación con la Policía del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de La Cruz, llevaron a cabo un operativo conjunto que culminó con la detención de dos personas por presunta cacería ilegal dentro del Parque Nacional Guanacaste, área declarada Patrimonio Mundial.

Sujetos detenidos.

Durante la intervención, las autoridades localizaron a los sospechosos, de apellidos Carmona y Mora, ambos costarricenses y vecinos del cantón de Liberia, dentro del área protegida.

"Los individuos portaban armas de fuego, municiones, armas blancas y equipo presuntamente utilizado para actividades de caza no autorizadas. "Asimismo, se decomisaron dos ejemplares de pava de la especie Crax rubra, fauna silvestre protegida por la legislación ambiental vigente", indicó el Área de Conservación Guanacaste.

Armas y aves decomisadas.

En el proceso de verificación de identidades, las autoridades confirmaron que uno de los detenidos figura vinculado a un hecho de relevancia histórica para el país: el incendio del Museo Histórico La Casona, ocurrido el 9 de mayo de 2001, evento que provocó la destrucción de una edificación emblemática del patrimonio cultural costarricense.



El Museo Histórico La Casona, situado en el sector de Santa Rosa, constituye un sitio de alto valor histórico al estar asociado con los acontecimientos de la Campaña Nacional de 1856-1857.



Ambos sospechosos, junto con el material decomisado, fueron puestos a la orden de las instancias judiciales correspondientes para la continuación del proceso conforme a lo establecido en la normativa legal vigente.

