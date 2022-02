"Por ahora no vamos a contrademandar", dice Marcel tras absolutoria

El futbolista Marcel Hernández habló, este lunes, tras ser absuelto de las acusaciones por presuntos delitos de violación y abuso sexual.



Hernández dijo que, por el momento, no van a contrademandar; pero que "todo está en manos de sus abogados".

“Por ahora, no vamos a contrademandar y eso está en manos de mis abogados. Este proceso me hace más fuerte porque atravesé momentos muy difíciles en Cuba, pero nada se compara con esto porque yo sé quién soy. La verdad me deja mucha enseñanza”, dijo.

El jugador del Cartaginés también habló de su familia durante una conferencia de prensa realizada en una oficina en Pavas, San José.

“Lo más difícil de estos tres años y medio de proceso fue escuchar a mi mamá y a papá llorando. A mis amigos les dolía lo que sucedía porque me conocen y saben quién soy. Sufrí mucho y me preocupan más las personas que sufrieron a la par mía porque no se merecían esto”, agregó Hernández.

​Tras la absolutoria, también agradeció a la justicia de este país y la objetividad del tribunal.

Raymundo Pérez, abogado defensor del deportista, espera que no exista ninguna apelación tras el fallo de los jueves porque "todo está muy claro".

“El Ministerio Público puede apelar la sentencia, pero nuestros argumentos son sólidos y no creemos qué otras instancias puedan revisar para luego apelar”, señaló Pérez.

Por unanimidad, los jueces absolvieron a Hernández de toda culpa por dudas en la prueba que fue presentada por la ofendida, así como sus declaraciones.

