Policías son investigados por presunta violación a pasajera de moto detenida en Golfito

La Fiscalía de Golfito investiga a dos oficiales de la Fuerza Pública, sospechosos de detener ilegalmente a una pareja que viajaba en motocicleta para violar a la mujer, quien viajaba como pasajera.

Los oficiales, de apellidos Marchena y Loría, figuran como imputados por los presuntos delitos de violación y abuso de autoridad.

"Los hechos ocurrieron el pasado martes a las 9 p. m., en el sector de La Gamba, Golfito, cuando los agentes, aparentemente en horario laboral, interceptaron a las víctimas que transitaban por la zona.

"De acuerdo con la investigación preliminar, Loría habría abordado al conductor, mientras que Marchena se llevó a la pasajera a un lugar apartado, donde presuntamente cometió la agresión sexual", indicó la Fiscalía.

Este jueves a la 1 p. m. se realizará una audiencia ante el Juzgado Penal de la localidad para solicitar medidas cautelares contra los uniformados.



Las autoridades indicaron que el proceso se mantiene en investigación dentro del expediente 25-001668-0062-PE.

