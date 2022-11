Policía visitó a 174 personas con tobillera electrónica y no encontró a casi la mitad

Por Luis Jiménez | 17 de noviembre de 2022, 14:33 PM

La Policía Penitenciaria junto con Fuerza Pública realizan, desde el 31 de octubre, un operativo para ubicar a personas que tienen como medida cautelar el monitoreo electrónico.



Luego de varios días de trabajo realizado en las provincias de Limón, San José, Alajuela y Puntarenas, donde se visitaron a 174 personas, no se ubicó al 44% de estas.

En total, 77 privados de libertad no fueron ubicados y muchos, además de no estar, tenían la tobillera descargada que no daba localización.

Juan Carlos Arias, director General de Adaptación Social, asegura que esta medida alternativa a la prisión no detiene, la mayoría de las veces, el actuar de las personas que utilizan las tobilleras, ya que de alguna manera intentan vulnerarlas o salir de los perímetros establecidos para continuar delinquiendo.

“A partir de octubre tomamos con una mayor robustes la operación, pero a lo largo de seis meses hemos venido abordando estas acciones conjuntas con Fuerza Pública y la Policía Judicial. En Limón y Puntarenas se están dando mayores incidencias delictivas y por eso le dimos prioridad a estas zonas para detener la delincuencia porque muchas de estas personas continúan con el crimen organizado”, dijo Arias.

Actualmente, 1.842 personas son monitoreadas por el Ministerio de Justicia.

Arias, explicó que las personas que no han sido ubicadas en las zonas que les asignó un juez de la República, ya fueron reportadas a la Policía Judicial para encontrarlas y remitirlas a las autoridades correspondientes para que cumplan la pena en el centro penal que le sea asignado.

“Muchas veces la localización se hace difícil por muchas circunstancias por lo que debemos informarlo a la autoridad judicial para que ellos hagan un análisis de acuerdo con el tipo de delito bajo el cual le fue dada la medida ordenada, para que se le haga al cambio respectivo”, comentó Arias.

Cuando hay una activación de alerta, ya sea porque se descargó el dispositivo o porque violó el perímetro establecido, la Fuerza Pública y la Policía Penitenciaria visitan de inmediato a la persona para saber qué fue lo que pasó y, si no está en el lugar respectivo, avisar para su detención.

“Las personas que visitamos en estos días fueron escogidas por medio de un listado que se trabaja con las diferentes policías para determinar el tipo de personas, si tiene arraigos, si la medida es domiciliar o tiene algún espectro de salida. La información la compartimos con la policía administrativa para poder hacer un registro mucho mejor de la persona que se busca o que queremos visitar”, agregó Arias.

Lo que persigue esta medida cautelar es que la persona viva con normalidad, pero acuerpado por la autoridad.

