Policía ubica bodega subterránea con equipo para minería ilegal mediante detector de metales

Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), encontraron una bodega subterránea que almacenaba herramientas y materiales utilizados por oreros.



El hallazgo se produjo durante una de las dos incursiones ejecutadas en Cerro Conchuditas, en el distrito de Cutris de San Carlos, muy cerca de la frontera con Nicaragua.

En el operativo participaron oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y de la Unidad de Intervención Policial (UIP), especializados en la detección de objetos metálicos enterrados.



De acuerdo con información de las autoridades, los policias identificaron un cuantioso lote de equipo destinado a la extracción de material minero.

﻿Entre lo decomisado figuran ocho plantas eléctricas, siete bombas sumergibles, tres extensiones eléctricas, cuatro rotomartillos, 22 palas, 13 barras metálicas y 11 sachos.



De manera paralela, se desarrolló otra intervención combinada por aire y tierra.



Como resultado de estos operativos, las autoridades lograron impedir la extracción de 1.300 sacos de sedimento minero del Cerro Conchuditas. Asimismo, detectaron 20 piletas utilizadas para el procesamiento del material.