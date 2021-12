Policía salva a conductor de morir ahogado: "Le tomé el pulso y apenas se sentía"

El oficial de la Fuerza Pública Henry Cruz Chavarría le salvó la vida a un extranjero, quien cayó con su carro tipo pick-up al cauce de un río en Jacó, Puntarenas, el domingo en horas de la madrugada.



Él realizaba un recorrido policial junto a otros compañeros, cuando varias personas los alertaron: un carro se había precipitado y su conductor se estaba ahogando al estar prensado dentro del mismo.

“De inmediato, ingresé al río con varios ciudadanos para auxiliarlo, entre cinco le dimos vuelta al carro porque estaba volcado. El hombre estaba occiso del lado del conductor, no respondía, yo le tomé el pulso y apenas se sentía”, narró Henry Cruz a Teletica.com .

Según contaron algunos testigos al oficial, el extranjero conducía a alta velocidad y, al parecer, iba en estado de ebriedad. El conductor, de unos 35 años y cuya identidad no trascendió, se llevó la baranda del puente y cayó al río.



Los hechos ocurrieron a eso de las 3 a. m. en el puente sobre el río Álamo.



“Cuando lo sacamos a la superficie, yo creí que no iba a reaccionar porque estaba boca abajo en el río y el agua lo tapaba un poco, pero le hice maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y reaccionó rápido. Gracias a Dios se logró la meta porque nosotros trabajamos para la ciudadanía”, comentó el oficial Cruz.

El policía, quien tiene 32 años de edad y once de trabajar en la Fuerza Pública, asegura que el conocimiento para atender este tipo de emergencias lo adquirió en la Academia de Policía.

“Soy oriundo de Puntarenas centro, toda mi familia ha sido policía y estoy destacado en la Delegación de Jacó como agente uno. He ayudado a muchos compañeros y ciudadanos, pero lo más grato es tener excelentes colegas a mi alrededor y para mí es un orgullo pertenecer a esta institución porque estamos al servicio de la ciudadanía para brindarles seguridad a todos”, agregó Henry Cruz.

Gerardo Alfaro, jefe de la delegación policial, ve con orgullo el trabajo realizado por Cruz y sus compañeros porque para él "la función policial va más allá de cualquier límite y, a veces, se debe rendir la vida si es necesario".

“Yo estaba en servicio ese día, pero en otro incidente. En lo personal, me siento muy orgulloso y da gusto tener oficiales así. Henry no dudó en tirarse al agua sin pensar qué podía haber ahí, siempre prevaleció lo que es la vida de un tercero y como jefatura me siento muy honrado de estar en esta delegación y ver esto”, señaló Alfaro.