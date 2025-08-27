Policía rescata a niña desaparecida de búnker en Montes de Oca

La Policía Municipal de Montes de Oca rescató a una menor de 12 años que estaba desaparecida desde el 24 de agosto en Coronado, San José.

La niña fue ubicada dentro de una propiedad en estado de abandono, utilizada como búnker, gracias al sistema de vigilancia del cantón.



Las autoridades municipales lograron identificarla luego de revisar las cámaras de seguridad, que mostraban a la menor viajando en un vehículo de plataforma junto a dos hombres adultos, la noche del domingo. Aunque en ese momento no existía reporte de desaparición, la información quedó registrada (ver video adjunto de Telenoticias).



Posteriormente, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) notificó la denuncia de la desaparición, los oficiales de Montes de Oca la relacionaron con la intervención realizada el fin de semana. Esto permitió dar con uno de los sospechosos y, tras interrogarlo, ubicar la propiedad en abandono donde se encontraba la niña.



El alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello, señaló que la rápida acción de los oficiales y el monitoreo de cámaras fueron claves para dar con el paradero de la desaparecida. Además, recalcó que “no se puede culpabilizar a una niña de 12 años por esta situación, es una menor que está siendo objeto de adultos”.



La Policía Municipal informó que al momento del rescate la víctima se encontraba en buen estado de salud. El OIJ y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) asumieron la custodia y la investigación del caso. Mientras tanto, la municipalidad procedió con la limpieza del inmueble para impedir que continúe siendo utilizado como búnker.



Las autoridades judiciales mantienen las indagaciones para determinar cómo la menor de edad llegó a ese lugar y la posible responsabilidad de los adultos involucrados.

