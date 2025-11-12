Policía que rescató a bebé: “Estaba llorando dentro del chorro de agua de la alcantarilla”

Un oficial de la Fuerza Pública rescató con vida a un recién nacido que había sido abandonado dentro de un basurero clandestino, en Hatillo 4, San José.

El menor fue localizado al final de un lote baldío, en las inmediaciones de la rotonda del sector conocido como Rancho Guanacaste, y se encontraba dentro del flujo de agua que salía de una alcantarilla.



Según narró el oficial Francisco Antonio Quirós Campos, quien tiene 16 años de servicio, la alerta fue recibida por parte de los compañeros del distrito de Hatillo.

“Mencionan que escuchan llantos de un bebé que está dentro de un basurero y que tiene difícil acceso. Sin pensarlo dos veces, me fui a ver en qué podía ayudar, porque soy papá, y ese sentimiento no se lo quita nadie”, relató Quirós.

El oficial indicó que, al llegar al sitio, observó al bebé dentro del chorro de agua de la alcantarilla.

“El bebé estaba boca arriba, llorando, dentro del chorro de agua que salía de la alcantarilla. No lo pienso dos veces y lo levanté con mucho cuidado, me abrí la camisa del uniforme, lo metí dentro del uniforme para darle calorcito, porque el bebé estaba muy frío. Lo aseguré bastante y lo pegué a mi pecho para darle calor”, expresó Quirós.

El oficial narró que, con la ayuda de sus compañeros, lograron subir al recién nacido por medio de una escalera improvisada para después trasladarlo a un centro médico.

“En el momento no esperé bomberos, no esperé ambulancia, no esperé nada, porque la prioridad mía era el bebé. Subimos y de inmediato lo trasladamos en la unidad a la Clínica Solón Núñez para darle atención primaria”, añadió Quirós.

De acuerdo con el informe policial, el rescate fue posible gracias al aviso de un ciudadano que escuchó el llanto del bebé y alertó a una patrulla que pasaba por el lugar.

El menor, aparentemente de dos días de nacido, fue ingresado con hipotermia a la Clínica Solón Núñez, y posteriormente trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde su condición es reportada como estable.

