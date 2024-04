Policía que murió en servicio “estaba a punto de pensionarse”, revela su hermana

"Mi hermano era un hombre trabajador y en eso murió. ¿Qué puede decir uno de la familia, de la sangre? Como hermano era muy bueno, como hijo y esposo, me imagino que también. Pero como hermano era bueno y trabajador, con sus principios. Estaba a punto de pensionarse, tenía 61 años", contó Susan Núñez.

Este medio procuró confirmar ese dato a través de la oficina de prensa de la cartera, no obstante, esta indicó que no era posible determinar cuánto tiempo le quedaba para pensionarse, ya que se requiere la información de las cuotas aportadas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las cuales no se entregan a terceros.