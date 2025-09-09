Policía que chocó contra poste en Santa Ana dio positivo por alcoholemia

La tarde de este lunes, a las 5:23 p. m., se registró un accidente en Piedades de Santa Ana, en San José, donde una patrulla de la Fuerza Pública chocó contra un poste.



De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, en el sitio fueron atendidos dos oficiales de la Fuerza Pública.

"El pasajero, un hombre, fue trasladado en condición crítica al centro médico, mientras que la conductora, una mujer, fue llevada en condición estable", confirmó Ángelo Flores, paramédico de la institución.

Policía atendida por la Cruz Roja Costarricense.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que, como parte del protocolo en este tipo de incidentes, se aplicó la prueba de alcoholemia a la persona que conducía la unidad, la cual resultó positiva.