Policía Penitenciaria frustra dos intentos de ingresar cocaína camuflada en detergente

La Policía Penitenciaria detectó dos intentos de ingreso de aparente cocaína al Centro de Atención Institucional (CAI) Gerardo Rodríguez bajo una misma modalidad: la droga estaba camuflada en bolsas de detergente en polvo.



De acuerdo con las autoridades, el primero de los casos involucró a un visitante de apellido Chávez, quien pretendía entregar una encomienda a un privado de libertad de apellido Delgado.



Al momento de pasar la bolsa de detergente por el puesto de revisión, uno de los oficiales observó que algunas de las partículas en su interior presentaban características diferentes, lo que levantó sospechas y llevó a los agentes a activar el protocolo establecido para este tipo de situaciones.



Tras realizar una prueba de campo, el resultado dio positivo por aparente cocaína.

Ante el hallazgo, el visitante fue puesto a las órdenes de la Fiscalía de turno para continuar con el proceso correspondiente.



Posteriormente, los oficiales del mismo centro penitenciario detectaron un nuevo caso con características prácticamente idénticas.

Esta vez, una persona de apellido Rodríguez intentó entregar a un privado de libertad otra bolsa de detergente en polvo que ocultaba aparente droga.



Durante la revisión rutinaria de encomiendas, los agentes identificaron irregularidades en el contenido del paquete de jabón y procedieron a realizar una inspección más exhaustiva, la cual reveló la existencia de la cocaína.

Al igual que el primer caso, la persona señalada como responsable de intentar entregar la encomienda fue remitida al Ministerio Público.



