Policía Penitenciaria detiene a funcionaria sospechosa de dar celular a privada de libertad

Una oficial de la Policía Penitenciaria, de apellido Castro, fue detenida la noche de este sábado como sospechosa de haber entregado un teléfono celular a una privada de libertad de apellido Segura, en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, informó el Ministerio de Justicia y Paz.

De acuerdo con la información oficial, los hechos fueron detectados cuando otra funcionaria penitenciaria observó, en apariencia, la entrega del dispositivo móvil y comunicó de inmediato la situación a la oficialía de guardia, lo que permitió activar los protocolos internos de actuación.

Tras la intervención de la jefatura policial y la realización de las primeras diligencias, la oficial investigada habría reconocido lo sucedido ante sus superiores.

Posteriormente, la Dirección de la Policía Penitenciaria coordinó con la Fiscalía Adjunta de Heredia, que ordenó su detención para ponerla a las órdenes de la autoridad judicial y continuar con el proceso penal correspondiente.

En forma paralela, el Ministerio de Justicia y Paz informó que abrió el procedimiento administrativo para determinar las eventuales responsabilidades disciplinarias derivadas del caso.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, aseguró que la administración mantiene una política de cero tolerancia contra la corrupción dentro del sistema penitenciario y advirtió que ningún funcionario recibirá protección si utiliza su cargo para favorecer actividades ilícitas.



“Aquí se respeta el orden, la disciplina y la ley. Todo funcionario que traicione el uniforme enfrentará las consecuencias administrativas y judiciales que correspondan. No vamos a tolerar actos de corrupción dentro del sistema penitenciario y seguiremos poniendo estos casos en conocimiento de las autoridades competentes”, manifestó el jerarca.



Las autoridades indicaron que el caso permanece bajo investigación.