Policía municipal golpea a ciudadano en Pérez Zeledón: Alcalde anuncia investigación

La Municipalidad de Pérez Zeledón investigará una agresión cometida por un policía municipal la tarde de este jueves.

En las imágenes se observa a dos oficiales municipales discutiendo con un adulto y, de manera repentina, uno de los uniformados le propina un golpe en la mandíbula.

El alcalde Emanuel Ceciliano confirmó que se analizarán los hechos y lamentó lo ocurrido.