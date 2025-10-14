Policía llega a buscar a jugador de Selección de Nicaragua al Estadio Nacional

La Fuerza Pública, presente en el Estadio Nacional, para cubrir el partido de Costa Rica y Nicaragua, llegó a buscar a un jugador de la selección nicaragüense.

Al parecer, todo se trataría de un tema de pensión alimentaria pendiente en Costa Rica.

Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, confirmó la situación y, aseguró, que “todavía no habían detenido al jugador, pero que el procedimiento se encontraba en trámite”.

De acuerdo con la transmisión de Teletica Radio, el futbolista podrá estar en cancha durante los 90 minutos y luego podría solucionar el trámite.