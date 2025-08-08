Policía irá a prisión preventiva por presunta violación a mujer que viajaba en moto detenida en Golfito

El Juzgado Penal de Golfito ordenó cuatro meses de prisión preventiva contra un oficial de la Fuerza Pública investigado por la presunta violación de una mujer que viajaba como pasajera en una motocicleta, a quien habría interceptado en el ejercicio de sus funciones.



Los hechos ocurrieron el pasado martes 5 de agosto en la localidad de La Gamba, en Golfito, cuando el oficial, según la Fiscalía, detuvo a una pareja que se desplazaba en moto.

Aprovechando su posición de autoridad, uno de los oficiales supuestamente agredió sexualmente a la víctima, según la versión preliminar que se investiga.



Por el mismo caso, otro oficial también figura como imputado por los delitos de violación y abuso de autoridad. A este se le impusieron medidas cautelares como el impedimento de salida del país, la orden de no molestar a la víctima ni testigos, y la reubicación laboral.

Las medidas cautelares contra los policías regirán hasta febrero del 2026.



El caso se mantiene bajo investigación.

