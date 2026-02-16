Policía interviene tras “quema de colchonetas y fuertes amenazas” en cárcel de menores

La Policía Penitenciaria tuvo que intervenir luego de que privados de libertad de la cárcel de menores iniciaran “la quema de colchonetas y profirieran fuertes amenazas contra los funcionarios policiales utilizando armas punzocortantes hechizas”.

Esta situación ocurrió este domingo, durante la tarde, en dos módulos del Centro de Atención Especializada Juvenil Zurquí, ubicado en San Luis de Santo Domingo de Heredia, a un costado de la Ruta 32.

“Se presentaron problemas de convivencia entre jóvenes menores de edad que están privados de libertad (…) Estos problemas de convivencia ya se han venido arrastrando durante esta semana”, confirmó Nelson Barquero, director de la Policía Penitenciaria.

Según el jerarca, se registraron agresiones entre los menores de edad y, en algunos casos, autoagresiones.

“Fueron activados los protocolos policiales, ya que en reiteradas ocasiones se les previno para que desistieran de estas acciones violentas; no obstante, hicieron caso omiso, por lo que fue necesario el ingreso de los equipos de intervención penitenciaria a los módulos para apagar las quemas y restablecer el orden”, agregó Barquero.

Durante la intervención de la Policía Penitenciaria, detalló el director, los oficiales redujeron a estas personas y las despojaron de las armas hechizas, fabricadas con materiales de la infraestructura carcelaria. Además, mediante el uso de extintores, controlaron el riesgo de incendio.



El operativo dejó un total de 13 privados de libertad valorados por funcionarios de salud, “sin que se reportaran complicaciones ni heridas de gravedad. Asimismo, seis agentes policiales resultaron lesionados y requirieron atención médica, sin presentar lesiones de gravedad”, detalló el Ministerio de Justicia.

Oficiales de la Fuerza Pública colaboraron en estas acciones.