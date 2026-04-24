Policía interviene Pavas por alta violencia: figura entre 20 distritos críticos

El distrito de Pavas se posicionó como uno de los más peligrosos del país al ubicarse en el décimo lugar del “Top 20” de zonas con mayor incidencia criminal en Costa Rica. Este repunte en la violencia ha encendido las alertas de las autoridades de seguridad.

Las cifras evidencian un aumento significativo en los homicidios. Mientras que en 2024 se registraron 16 asesinatos, el año siguiente la cifra ascendió a 38, lo que representa un incremento del 137% en este delito.

Ante este panorama, la Policía implementó una intervención en la zona mediante distintas acciones operativas. Entre las principales medidas destaca el refuerzo del recurso humano, con la incorporación de más efectivos policiales﻿ en el distrito (ver video adjunto).

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, la estrategia aplicada combina análisis criminal, inteligencia policial y una asignación estratégica de personal, y esto permitió que los homicidios disminuyeran considerablemente.

Según indicaron, este enfoque ha permitido generar resultados positivos. Por ejemplo, este año ya hay nueve homicidios menos que el año pasado durante el mismo periodo.

El plan “Top 20” concentra los distritos con mayor incidencia delictiva, donde la Fuerza Pública aplica intervenciones diferenciadas.







