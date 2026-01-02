Policía encuentra más de 20 casquillos de bala en escena de triple crimen

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que en la escena del triple homicidio ocurrido en Lindavista de Río Azul, en La Unión de Cartago, los investigadores recolectaron 23 indicios balísticos, lo que evidencia la intensidad del ataque armado.

El hecho se registró alrededor de las 5:27 p.m. de este jueves 1° de enero en el sector de Linda Vista.

Según la versión preliminar, las víctimas —quienes de momento permanecen sin identificar— se encontraban dentro de una estructura tipo búnker cuando varios sujetos llegaron al sitio y dispararon en múltiples ocasiones contra la edificación.

Producto del ataque, los tres hombres fallecieron de manera inmediata en el lugar.

Tras lo ocurrido, agentes judiciales llegaron a la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron remitidos a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia e identificación.

El caso se mantiene bajo investigación por parte del OIJ.

