Policía encuentra a cuatro personas amordazadas durante patrullaje en Río Cuarto

La Fuerza Pública frustró un asalto y liberó a una familia que permanecía amordazada dentro de su vivienda en Santa Rita de Río Cuarto, Alajuela.

Según el reporte policial, los oficiales detectaron a un sujeto en actitud evasiva durante un patrullaje preventivo y, al seguirlo, ingresaron a una casa donde encontraron a dos adultos y dos menores de edad atados y privados de libertad.

Las víctimas fueron rescatadas de inmediato, mientras que en el lugar los agentes constataron que la vivienda estaba completamente desordenada y que dos vehículos estaban listos para ser robados, cargados con pertenencias en su interior.

De forma simultánea, se desplegaron cierres de carretera para dar con los sospechosos. En el sector de El Tigre de Sarapiquí, los oficiales interceptaron una motocicleta con dos ocupantes y, tras una revisión, hallaron un revólver calibre .22, varios teléfonos celulares y una billetera perteneciente a las víctimas.

Los hombres, de apellidos Venegas y Wilson, fueron detenidos y trasladados a las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en San Carlos, donde permanecerán bajo investigación.