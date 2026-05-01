Policía encuentra 205 paquetes de droga en aeronave obligada a aterrizar en Zona Sur

La Policía encontró 205 paquetes de droga en la aeronave obligada a aterrizar este jueves en la Zona Sur del país.

Así lo confirmó el viceministro de Unidades Especiales del Ministerio de Seguridad Pública, Manuel Jiménez, quien calificó la operación como "de alto impacto".

Jiménez aseguró que autoridades colombianas, panameñas y estadounidenses alertaron del ingreso del ultraligero a territorio nacional sin las respectivas autorizaciones.

"A partir de ese momento, el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) desplegó un avión que logró ubicar la aeronave en el sector sur del país. Mientras tanto, las unidades especiales en tierra, la Policía de Fronteras, el Servicio Nacional de Guardacostas y también la Fuerza Pública realizaban un cierre.

"Producto de la presión que se generó a los tripulantes de esta aeronave, se vieron obligados a aterrizarla en un pastizal cerca del río Coto, en el sector de Pavón de Golfito", detalló el viceministro.



Policía encuentra 250 paquetes de droga en aeronave obligada a aterrizar en Zona Sur.

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Pese a la presencia policial, los ocupantes de la aeronave lograron darse a la fuga. Sin embargo, se mantiene en marcha un operativo para tratar de identificarlos y aprehenderlos.

"La Policía de Control de Drogas (PCD) se encargó de hacer el levantamiento respectivo, de hacer el conteo de la droga: 205 paquetes en total fueron decomisados", agregó Jiménez, quien no precisó el tipo de droga.



Seguridad Pública pide a la ciudadanía aportar información que permita encontrar a estas personas por medio de la línea confidencial 1176 de la PCD.



