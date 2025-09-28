Policía encontró paca con 40 paquetes de cocacína

La mañana de este sábado, autoridades policiales decomisaron una paca con aproximadamente 50 kilos de cocaína en Playa Langosta, cantón de Santa Cruz, Guanacaste.

El hallazgo se reportó mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, en la que dos personas alertaron sobre un paquete sospechoso en la zona costera.

De acuerdo con las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), al sitio acudieron oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía Turística y la Fuerza Pública, quienes confirmaron que se trataba de droga.

De inmediato coordinaron con la Policía de Control de Drogas (PCD) para determinar la cantidad exacta y el tipo de estupefaciente.

Las autoridades investigan cómo llegó la paca a la playa. Hasta el momento no hay personas detenidas en relación con el caso.