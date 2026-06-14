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Policía detiene a tres supuestos robacarros vinculados a alias "Glotón"

Otros dos sospechosos fueron sorprendidos cuando viajaban en un vehículo robado.

Por Gloriana Casasola Calderón 13 de junio de 2026, 19:21 PM

La Fuerza Pública capturó el sábado a cinco supuestos robacarros; tres de ellos están presuntamente vinculados con la banda liderada por alias “Glotón”.

Las detenciones se realizaron en operaciones separadas, en San Rafael de Alajuela y en Grecia (vea video adjunto).

En el primer caso se desplegó un operativo tras una alerta por robo. Los oficiales lograron ubicar el vehículo y detener a dos sospechosos de apellidos Umaña y Castillo, quienes viajaban a bordo del automotor robado.

Mientras que el segundo permitió la aprehensión de tres sujetos de apellidos Bolaños, Rodríguez y Ávila, quienes, según información preliminar, tienen aparentes nexos con una estructura criminal dedicada al robo de vehículos en la zona.

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