Policía detiene a sospechoso de matar a mujer en Parrita

La Fuerza Pública logró la detención del principal sospechoso de asesinar a una mujer de 40 años en el sector de Bejuco de Parrita .

La captura se dio tras una rápida intervención en la que se ubicó al sujeto y se le decomisaron un arma de fuego y una motocicleta, presuntamente vinculados al crimen.

El operativo se realizó en coordinación con el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la zona y con el apoyo de un dron del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo que permitió dar con el paradero del sospechoso y asegurar evidencia clave para la investigación.

El caso quedó en manos del OIJ, que continuará con las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar la responsabilidad del detenido.